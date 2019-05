Niederösterreichs Energieversorger dreht Kohlestrom ab

Künftig soll dort auch der niederösterreichische Klärschlamm einer sinnvollen Verwertung zugeführt und zur Strom- und Wärmeerzeugung verwendet werden.

Zusätzlich wird derzeit von der EVN die Errichtung einer großen Photovoltaik-Anlage am Standort vorbereitet. In nächster Zeit sollen mehr als 20 Millionen Euro in den Standort Dürnrohr investiert werden.