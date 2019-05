Niederösterreich verbietet Öl und Kohle

Fünf Groß- und 541 Kleinwasserkraftwerke bilden die komfortable Basis für Niederösterreichs Ökostrom-Bilanz. Sie liefern 61 Prozent des Bedarfs. Weitere 28 Prozent steuern 730 Windkraftanlagen bei. Acht Prozent decken die zuletzt bundespolitisch heiß umkämpften Biomassewerke ab. Und die 37.500 Photovoltaikanlagen besorgen die restlichen drei Prozent.

Zur Einordnung der blau-gelben 100 Prozent: Europaweit liegt der Anteil an Ökostrom bei 33 Prozent, ähnlich ist der Wert in Deutschland. Und in Gesamt-Österreich sind es 75 Prozent, 100 Prozent will man bis 2030 erreichen.