Niederösterreicher Weltmeister der Edelbrenner

Riesenjubel im Mostviertel. Beim exklusiven Gala Bankett der International Wine and Spirit Competition (IWSC) Mittwochnacht wurde dem Haager Edelbrenner Georg Hiebl in London die weltweit höchste Auszeichnung -"Boutique Distiller of the Year " - verliehen.

In der Laudatio wurde nicht nur die außerordentliche Qualität der Edelbrände, sondern auch die Vielfalt seiner Produktpalette besonders hervorgehoben. Georg Hiebl errang mit seinem Vogelbeerbrand, dem dunklen Bockbierbrand, dem Limoneras Birnenbrand und dem Zimtgeist vier von fünf möglichen Goldmedaillen in der Kategorie Fruchtbrände. Darüber hinaus wurden von den Bewertern drei dieser Edelbrände mit dem höchsten Attribut "Outstanding" versehen. Diese Dichte an hervorragenden Bränden war schließlich auch ausschlaggebend Georg Hiebl diese Auszeichnung zu überreichen. Damit hat Georg Hiebl seine Karriere nach dem dreimaligen Sieg bei der "Destillata" nun mit dem " Weltmeistertitel" gekrönt. "Ich bin völlig überwältigt von dieser Auszeichnung und kann es immer noch kaum glauben, dass ich mich gegen Teilnehmer aus rund 90 Ländern mit meinen Produkten durchsetzen konnte", zeigte sich Georg Hiebl, der natürlich der Riege der Mostviertler Edelproduzenten "Mostbarone" angehört, überwältigt. Eine Gruppe von Fans und Mostviertler Produzenten, darunter die Top-Produzenten Bernhard Datzberger und Namensvetter und Obstbauobmann Hans Hiebl,sowie Moststraßenmanager Christian Haberhauer oder auch die Geschäftsführerin des Mostbirnhauses Michaela Schmutz feierten mit dem bescheidenen Haager den Triumph in London mit.

Nachdem Hiebl 2013 bei Österreichs renommierter Schnaps-Olympiade „Destillata“ mit 51 Medaillen, davon 19 Goldenen und zehn „Bränden des Jahres“ zum ungekrönten Schnapskaiser gekürt wurde, begab er sich heuer aufs internationale Parket. Vier Mal Gold, zehn Mal Silber und einmal Bronze waren die tolle Ausbeute bei der IWSC. Das bescherte die Nominierung für den „Boutique Destiller of the Year“, der im November in London gekürt wird. Nur zehn Destillerien weltweit waren für diesen Titel in der Entausscheidung. Wie ganz wenige versteht es Georg Hiebl (www.die-schnapsidee.at) die Aromen von Früchten und Gewürzen in geistige Edelgetränke zu packen. Auf 130 Brände und Liköre, die auch exotischen Ursprung haben, hat er es bereits gebracht. Aktuell hat er einen exquisiten Gin präsentiert. Aus 40 Früchten und Kräutern wählte Hiebl 17 für seinen ganz persönlichen Gin-Cuvee aus. Zuletzt heimste er bereits mit Whisky und Rum viel Lob ein. Sonst noch neu im Repertoire sind Schnäpse aus Mispeln, Pfefferminze, Maiwipferl, Limette oder allerlei Apfel- und Birnensorten, wie etwa die Dr.Guyot-Birne.