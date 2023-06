Richtlinien fixiert: Nach Corona-Strafen bekommt man in NÖ jetzt Geld

Der am 25. Mai im Landtag in St. Pölten beschlossene NÖ Covid-Hilfsfonds für Corona-Folgen nimmt seine Arbeit auf. Die Richtlinien sind nach Angaben vom Donnerstag fertig ausgearbeitet und werden am kommenden Dienstag (27. Juni) in der Landesregierung beschlossen. Gleichzeitig beginnen die Ausgleichszahlungen für Strafen, die auf Basis von Gesetzen verhängt wurden, die der Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehoben hat.

Der Corona-Fonds ist mit 31,3 Millionen Euro dotiert. Die Mittel stehen für Kinder, Familien, alle Betroffenen der Covid-19-Maßnahmen und für Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern bereit, die unter Long-Covid Folgen und Impfbeeinträchtigungen leiden.

