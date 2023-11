Dank Beteiligung zu Milliardeninvestitionen

Investitionen

„Die kleinen und mittelständischen Betriebe sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Durch die Bereitstellung von gefördertem Kapital ermöglicht die NÖBEG – gerade in herausfordernden Zeiten – Investitionen und Wachstum“, sagte ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger bei einer Jubiläumsfeier in Kottingbrunn mit Vertretern heimischer Kreditinstitute und Unternehmen. „Jeder geförderte Euro löst dreimal so hohe Investitionen aus. So wurde in den vergangenen 30 Jahren ein Investitionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro ermöglicht, und über 700 Projekte wurden so realisiert.“