Stadt Schwechat sucht Käufer für Multiversum

Vor dem Hintergrund der notwendigen Budgetsanierung will die Stadt Schwechat die Veranstaltungshalle Multiversum verkaufen. Das gaben Bürgermeisterin Karin Baier ( SPÖ) und Vizebürgermeisterin Brigitte Krenn (Grüne) am Montag bekannt. Details nannte Baier laut einer Aussendung nicht, "weil wir uns alle Möglichkeiten offen lassen wollen", gab aber als Zeitrahmen maximal drei Jahre an.

"Damit soll eine geordnete Vorgansweise gesichert werden. Wir müssen strukturiert vorgehen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", meinte Krenn. Die designierte neue Geschäftsführerin der Multiversum Schwechat Betriebs GmbH, Annette Neumayer-Weilner, die Peter Simersky ablöst, soll den Eigentümerwechsel vorbereiten.