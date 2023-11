Niederösterreicher räumen bei Ninja-Meisterschaft ab

An den Sieg wollte Schmid lange nicht glauben. Der 47-Jährige war in der Vorausscheidung nicht unter den Besten und kam deshalb im Finale relativ früh an die Reihe. „Die Nerven spielen bei diesem Sport eine große Rolle und es ist auch ein bisschen Glück dabei gewesen. Ich war vor der Stage 1 (Vorausscheidung, Anm.) eigentlich nervöser als im Finale, wollte dort einfach mitnehmen, was möglich ist. Aber mit dem Sieg habe ich nicht gerechnet“, gab sich Schmid nach seinem Sieg bescheiden. Der Mostviertler ist beruflich als Unfallchirurg tätig und betreibt den Ninja-Sport seit rund sechs Jahren.