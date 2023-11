Nach „Top-Saison“ blieb Fara bei EM ohne Medaille

Ebenfalls bei der EM in Montpellier am Start war Michaela Polleres. Die Ternitzerin schied jedoch bereits in Runde eins gegen die Slowenin Anka Pogacnik aus. Polleres war in dieser Saison sowohl beim Grand-Slam in Taschkent als auch beim Masters in Jerusalem (ISR) siegreich. Bei der Weltmeisterschaft in Doha (QAT) holte sie Bronze. Die große Stunde der 26-Jährigen schlug jedoch bereits 2021. Bei den Olympischen Spielen in Tokio (JAP) erreichte sie die Silbermedaille. Weitere Infos: www.judoaustria.at