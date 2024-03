Politik in NÖ: Neue Konkurrenz für die ÖVP und rote Personalprobleme

Es war ein seltener Moment politischer Einigkeit, als sich ÖVP, FPÖ und die SPÖ kürzlich auf einen Termin für die Gemeinderatswahlen 2025 in Niederösterreich verständigten. Am 26. Jänner werden die Bürger in 568 Kommunen zur Stimmabgabe aufgerufen sein.

Die Landesgeschäftsführer Matthias Zauner (ÖVP), Alexander Murlasits (FPÖ) und Wolfgang Zwander (SPÖ) versprachen bei der Bekanntgabe des Datums vor ein paar Tagen zudem einen „möglichst kurzen Wahlkampf“.