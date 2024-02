Niederösterreich: Verkehrsunfälle nach Blitzeis auf Schnellstraße

In den frühen Morgenstunden kam es am Donnerstag in Niederösterreich auf der Semmeringer Hauptstraße zu zwei schweren Verkehrsunfällen. Der erste Unfall ereignete sich gegen 5:30 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Wiener Neustadt. Ein Kleinbus kam aufgrund von der rutschigen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelwand. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergung musste die S6 Richtung Wiener Neustadt kurzzeitig komplett gesperrt werden.

