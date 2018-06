Niederösterreich: Schwarze Front gegen „Pendlersteuer“

An der Wiener Stadtgrenze ist Schluss – hier endet die Kernzone bei den Öffis, Busse der Wiener Linien kehren um. Und die U-Bahnen hätten aus Sicht vieler Niederösterreicher näher an den Stadtrand rücken sollen. Beispiel Ausbau U1: Statt nach Rothneusiedl, wo Platz für eine große Park-&-Ride-Anlage gewesen wäre, wurde sie nur bis Oberlaa verlängert.

Bei der Zusammenarbeit in Sachen Verkehr zwischen Wien und NÖ war bereits in der Vergangenheit Luft nach oben. Der aktuelle Vorschlag Wiens grüner Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, eine Citymaut einzuführen, schlägt tief in dieselbe Kerbe. Rund um Wien formiert sich nun eine breite – schwarze – Front gegen die Pläne. Pendeln doch rund 414.550 Menschen aus dem Umland mit dem Auto in die Bundeshauptstadt.

„Die Citymaut ist nichts anderes als eine Pendlersteuer“, ärgert sich der Landesgeschäftsführer der ÖVP NÖ, Bernhard Ebner. Betroffene hätten 500 Euro Mehrkosten pro Jahr. Landesrat Ludwig Schleritzko hatte von 250 Millionen Euro an Kosten für NÖ gesprochen. Gemeinsam mit den Mandataren der Wiener Umlandbezirke sollen nun die Pendler gegen die Pläne mobilisiert werden. Mittwochfrüh wurden erstmals Info-Flyer verteilt; Betroffene werden aufgerufen, auf der Homepage der Volkspartei NÖ ihre Meinung zu deponieren.

Der Raum Wien sei ein Lebens- und Wirtschaftsraum, der 2,9 Millionen Menschen aus drei Bundesländern erfasse, erklärt Ebner. „Jeder vierte niederösterreichsche Arbeitnehmer hat einen Job in Wien, jeden vierten Job in Wien macht kein Wiener.“ Statt nur „dagegen“ zu sein, müsse man gemeinsame Lösungen finden, richtete Ebner Vassilakou aus. Die Citymaut-Idee sei „kleingeistig, engstirnig und kurzsichtig“. Die grüne Politikerin ist Gegnerin des Lobautunnels, der Bau einer weiteren Schnellbahn-Stammstrecke in Wien habe für sie keine Eile. Für NÖ wiederum haben die Maßnahmen Priorität, ebenso wie die U-Bahn-Verlängerung ins Umland und der Bau und Ausbau von S1, S8, A22 bei Stockerau und A4 bis Neusiedl/See, wie Ebner aber auch die Landtagsabgeordneten Gerhard Schödinger aus Wolfsthal und René Lobner aus Gänserndorf betonen.