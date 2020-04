Niederösterreich: Schulbetreuung auch in der Osterwoche

Normalerweise ist die Karwoche für Schüler Ferienzeit. Doch in Zeiten der Corona-Krise verläuft alles ein wenig abseits der Norm. Für den Schulbereich bedeutet das in Niederösterreich, dass auch in dieser Woche ein Betreuungsdienst angeboten wird. Vor allem für jene Eltern, die derzeit im Einsatz sein müssen, um das System aufrecht zu erhalten. Dafür hat sich in Niederösterreich ein großes Team an Pädagogen zur Verfügung gestellt.

ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist froh, dass dieses Angebot aufgestellt werden konnte. „In diesen herausfordernden Zeiten gilt es, notwendige Maßnahmen zu setzen, um jene Personen, die unser System weiter am Laufen halten, entsprechend zu unterstützen. So werden auch in den Ferien rund 430 Kinder, deren Eltern keine Möglichkeit haben, sie zu Hause zu beaufsichtigen, in der Schule betreut.“