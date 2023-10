Stadtbücherei St. Pölten wird bei der "CrimeTime" zum Tatort

Selbstverteidigungskurse

In der heuer erstmalig auf die Beine gestellten "CrimeTime" bekommen am Tatort Stadtbücherei St. Pölten Krimi-, Thriller- und True-Crime-Fans kostenlos die Möglichkeit, ihrer Leidenschaft bei Lesungen, Vorträgen, Diskussionen und Workshops zu frönen und ihre eigenen Ermittlungsfähigkeiten in Escape-Games, Pub-Quiz und Schnitzeljagden unter Beweis zu stellen. Bei Selbstverteidigungs-Crashkurs und Trickbetrug-Vortrag kann einiges gelernt werden und auch Kinder erwarten Spaß und Spannung.

Zu Gast sind unter anderem Krimiautor Bernhard Aichner, Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke, Wien-Krimi-Autorin Beate Maly, Autor und ehemaliger Ermittler Dr. Ernst Geiger, Kinderkrimiautorin Karin Ammerer, ORF Moderator Christoph Feurstein sowie Vertreterinnen und Vertreter von Polizei und Interpol.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, bei den meisten Angeboten ist jedoch eine Anmeldung notwendig. Details und Anmeldung unter www.st-poelten.bibliotheca-open.de/crimetime