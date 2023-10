Ein Niederösterreicher überzeugt auf Gras und auf Schnee

Es sind nicht viele Tage im Jahr, an denen Sebastian Posch zum Durchschnaufen kommt. Das liegt daran, dass der 20-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten nicht nur als Grassskifahrer sehr erfolgreich ist, sondern auch im Skicross auf Schnee auf Medaillenjagd geht. Derzeit trainiert Posch am Gletscher in Sölden in Tirol.

➤ Auf Gras statt Schnee: Das ist der Marcel Hirscher des Sommers