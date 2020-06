Niederösterreich: Platz für Windkraft wird eng

Sowohl Jubel als auch Enttäuschung gab es am Mittwoch in vier Gemeinden des Ybbsfeldes an der Bezirksgrenze Melk/ Amstetten. Dort hatte der Forstunternehmer Matthias Hatschek aus St. Martin/Ybbsfeld auf einem provisorisch vom Land NÖ für Windenergie ausgewiesenen Waldareal in der Gemeinde Blindenmarkt den Bau von vier fast 200 Meter hohen Windrädern ins Auge gefasst. Weil der Bauplatz von einem Landschaftsschutzgebiet umgeben ist, hatten Experte die Ablehnung dieser Pläne empfohlen, berichtete Landesrat Stephan Pernkopf.

Bei der Anrainer und Gegnern der weithin sichtbaren Windräder löste die Entscheidung große Erleichterung aus. Die Schärfe des Konflikts zwischen der Bürgerinitiative und Hatschek sowie der Windkraftlobby hatte zuletzt täglich zugenommen. 1200 Unterschriften gegen mehr Belastung von Natur und Mensch waren bereits an Landesrat Pernkopf übergeben worden.

„Es ist jetzt eine riesige Last weg“, schilderte die Blindenmarkter Anrainerin Ingrid Forster. Zwar knallten gestern bei den Aktivisten die Sektkorken, aber das Informationsdefizit beim Planungsstart und die Zurückhaltung der Gemeindeverantwortlichen in Blindenmarkt wurden herb kritisiert.

Blindenmarkts Bürgermeister Franz Wurzer, ÖVP, war „froh, dass die Sache erledigt ist“. „Mir blutet jetzt nicht das Herz“, meinte Wurzer. Betreiber Hatschek (war für den KURIER nicht erreichbar) hatte auch viele Befürworter hinter sich. Er bot zuletzt auch eine Bürgerbeteiligung am Windpark an.