Niederösterreich plant derzeit keine Impf-Aktionen ohne Termin

Niederösterreich plant - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - derzeit keine Covid-Impfaktionen ohne Termin. LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) verwiesen am Dienstag im Anschluss an eine Corona-Lagebesprechung in St. Pölten darauf, dass im Bundesland Termine für alle ab zwölf Jahren gebucht werden können. Ab Mitte August sollen die Landes-Impfzentren schließen und bei niedergelassenen Ärzten Injektionen verabreicht werden.