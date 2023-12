Erste Pflegelehrlinge starten ihre Ausbildung

Fünf Lehrlinge in Niederösterreich haben im November eine Lehre zur Pflegeassistenz begonnen. Die Ausbildung wurde in Österreich bisher nur in schulischer Form mit Praxisanteilen angeboten. Mit der Lehre zur Pflegeassistenz (drei Jahre) und jener zur Pflegefachassistenz (vier Jahre) hat Niederösterreich die Basis geschaffen, den Beruf nach aktuellen Qualitätsstandards direkt in den Pflegeeinrichtungen erlernen zu können.

