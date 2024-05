Einbrecher wollten EVN-Materiallager in NÖ plündern

Polizeieinsatz in der Nacht auf Dienstag in Loosdorf im Bezirk Melk. Die Beamten wurden alarmiert, weil sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem EVN-Materiallager verschafft hatten.

Doch die kriminelle Aktion ging gleich in zweifacher Hinsicht schief. „Bis auf einen Presslufthammer waren die gestohlenen Dinge, wie Klemmen, von geringem Wert. Unsere Altmetallcontainer waren leer und Kupferkabeln sind im Außenlager nicht in großen Mengen gelagert“, erzählt Konstantin DeMartin, Leiter des Netz NÖ Service Centers in Melk.