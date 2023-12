Brillensammelbox im Landhaus St. Pölten aufgestellt

Kooperation

Gerhard Gschweidl, der Verantwortliche für die Lions-Brillensammlung in Österreich, bedankte sich bei Landeshauptfrau Mikl-Leitner für die Kooperation mit dem Land Niederösterreich: „Der Kampf gegen die Blindheit und für bessere Sehschärfe ist von Beginn an eines der wichtigsten Themen unserer Lions-Organisation. Seit 2015 konnten wir bereits mehr als 600.000 gebrauchte Brillen in Österreich sammeln und einer sinnvollen Weiterverwendung zuführen. Die Brillen wurden bis 2020 von den Schülerinnen und Schülern der Optikerschule in Hall in Tirol vermessen, aufbereitet und katalogisiert und anschließend nach Burkina Faso weitertransportiert, wo es eine Kooperation mit der ersten Optikerschule in Westafrika gab. Mit den Spendenbrillen konnte bereits zahlreichen fehlsichtigen Menschen geholfen werden.“