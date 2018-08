Niederösterreich: Kampfansage aus der Luft

Ein kleiner unscheinbarer, gelb gefärbter Schmetterling ist verantwortlich für die Vernichtung von rund vier Prozent der jährlichen Maisernte. Auch Niederösterreichs Bauern fürchten ihn – den Maiszünsler. Anstatt einer chemischen Schädlingsbekämpfung setzten die heimischen Landwirte jedoch auf den Einsatz der Trichogramma-Schlupfwespe, den natürlichen Feind des Maiszünslers. Verteilt werden die Larven dieses Insekts aus der Luft – durch den Einsatz von Drohnen.

Steigende Nachfrage

Rund 50 niederösterreichische Bauern nutzten heuer bereits den Lagerhaus-Drohnenservice. Waren es im Anfangsjahr 2016 noch 270 Hektar Maisfelder, die von den Flugkörpern überflogen wurden, so zählte man in der heurigen Ausbringungssaison bereits 2000 Hektar. Das entspricht einer Fläche von ungefähr 2800 Fußballfeldern, veranschaulicht die Pressesprecherin der Lagerhäuser Michaela Fritsch diese Zahl. „Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen“, erklärt Fritsch, „heuer wurde der Service auf einem Drittel der gesamten österreichischen Saatmais-Fläche eingesetzt.“