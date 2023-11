100 Jahre Künstlerbund: Ausstellung zum Jubiläum

Partnerschaften

In den vergangenen Jahren haben immer wieder Mitglieder des Mödlinger Künstlerbundes an der Biennale der Partnerstadt Köszeg in Ungarn teilgenommen, 1969 fand eine Ausstellung in der Partnerstadt Esch-sur-Alzette in Luxemburg statt. 1995 wurde eine Austausch-Ausstellung von Mödlinger und spanischen Künstlern aus Barcelona organisiert, 1997 eine mit ungarischen Künstlern in Budapest.

2013 präsentierten Mitglieder des Mödlinger Künstlerbunds ihre Werke bei einer Städtepartnerschaft-Ausstellung in Offenbach am Main. 2017 wurden zugunsten der Lebenshilfe künstlerisch gestaltete Sessel der Mitglieder des Mödlinger Künstlerbunds, aber auch von Tennis-Star Dominic Thiem und Sänger Julian le Play versteigert.

Derzeit gehören dem Künstlerbund 49 Mitglieder aus den Sparten Zeichnung, Grafik, Malerei, Bildhauerei, Keramik, Fotografie, Performance und Multimedia an. Im Oktober lud man im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers“ zum „Mitmach-Atelier für Kunsthungrige“, bei dem Besucher gemeinsam mit Obmann Otto Husinsky ihre Zukunftsträume mit Farben und als Collagen gestalten konnten. Präsentiert werden die entstandenen Werke auf einer Litfaßsäule bei der Ausstellung „Vision“ von 9. bis 19. November in der Kunststation, Untere Bachgasse 5.