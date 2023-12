Grafenegger Advent: Nachhaltigkeit und Musik spielen große Rolle

Der Adventmarkt ist von Donnerstag, 7. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet und möchte ein ausgewogenes Programm für Jung und Alt bieten. Am Kunsthandwerksmarkt in Schloss und Schlosspark gewähren Handwerkerinnen und Handwerker Einblicke in ihre Arbeit. Für das leibliche Wohl wird mit regionalen Köstlichkeiten im „So-schmeckt-Niederösterreich“-Schmankerldorf gesorgt.