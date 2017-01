Ein Reh war mit seinen Hinterläufen in einem Einfahrtstor eines Grundstückes stecken geblieben. Die Selbstbefreiungsversuche des Wildtieres missglückten, aber aufmerksame Anrainer alarmierten über Notruf die Feuerwehr.

Diese eilten dem Tier in seiner misslichen Lage zur Hilfe. Mittels hydraulischen Rettungs-Spreitzers mussten die Gitter-Zaunstreben so weit auseinander gedrückt werden, um das Tier befreien zu können. Davon erschrocken flüchte es vorerst einmal auf das Privat-Grundstück. Dort konnte die beherzten Kottingbrunner Florianis nach mehreren Anläufen das aufgeschreckte, augenscheinlich unverletzte, Reh in den nahegelegenen Wald treiben.

Nach rund 20 Minuten konnte dieser Einsatz von den 14 freiwilligen Mitgliedern beendet werden. Bereits am Montag hatte die Freiwillige Feuerwehr Pottendorf einen ähnlichen „tierischen Einsatz“ - ein Marder hatte sich hinter einer Waschmaschine verschanzt - wie das Bezirksfeuerwehrkommando Baden berichtete: http://www.bfkdo-baden.com