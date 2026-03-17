Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Rechtzeitig zum Frühlingsauftakt, wenn die Ausflugssaison beginnt, erscheint die neue Niederösterreich-Card. Mit 369 Ausflugszielen sind so viele Partnerbetriebe inkludiert wie noch nie zuvor. 17 davon sind neu.

Neu mit an Bord der Niederösterreich-Card sind beispielsweise die Edelsteinpark-Arena Pöggstall, das Freizeitzentrum Langau, das Flugmuseum Aviaticum in Wiener Neustadt, der Masters of Dirt World Trampolinpark Leobendorf, der Happyland Eislaufplatz in Klosterneuburg und ein begleiteter Rundgang durch Eggenburg. Außerdem wird es zum 40-Jahr Jubiläum der Landeshauptstadt eine Stadtführung geben, die nur exklusiv mit der Card buchbar ist.

"Wenn die Welt Kopf steht" Mit der Ausflugskarte ist außerdem der Eintritt in die Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht" inkludiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist begeistert: „Die Niederösterreich-Card hat sich in den letzten 20 Jahren zu Österreichs beliebtester Ausflugskarte entwickelt und ist für den heimischen Tourismus ein starker Motor."

In der letzten Saison wurden 235.000 Karten ausgegeben, fast 1,7 Millionen Mal wurden die Karten benutzt. "Das beweist, dass Angebot und Portfolio stimmen", ist Mikl-Leitner überzeugt. Die Karte soll Besucherinnen und Besucher außerdem zu einem Kurzurlaub inspirieren.

Rund 30 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer verbanden den Ausflug mit einer Nächtigung, wiederum 80 Prozent dieser Gruppe blieben länger als eine Nacht. "Damit ist die Niederösterreich-Card ein wichtiger Wertschöpfungsbringer", so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

NÖ-Card verlängert Saison Es zeigt sich ein weiterer Trend: weniger frequentierte "Ausflugsmonate" werden deutlich beliebter. In der Saison 2025/26 wurden im Dezember und Jänner erstmals 160.000 Nutzungen verzeichnet. Das lässt sich auch durch das Angebot an Thermen erklären, die in der Karte inkludiert sind.

Reinhard Karl, stv. Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, betonte: "Das riesige Angebot an Ausflugszielen und die perfekte Infrastruktur geben den potenziellen Gästen viele Anlässe, die Karte auszuprobieren und nach Niederösterreich zu kommen. Eine Stammkundenquote von 66 Prozent spricht für sich"

Vor allem, dass sich die Karte bereits nach wenigen Nutzungen rentiert, spricht viele Gäste an. Und das zeigt sich auch in der Statistik: bereits im Vorverkauf konnten 60.000 Karten verkauft werden. Eine Karte für Erwachsene kostet dabei 85 Euro bei Neukauf, bei Verlängerung 80 Euro.