Niederösterreich-CARD - Ein Land, eine Karte

Gute Ideen fangen oft klein an und ziehen dann immer größere Kreise. So auch die Niederösterreich-CARD, die ihren Besitzern zum Preis von € 52.– vom 1. April 2012 bis 31. März 2013 freien Zutritt zu mittlerweile 314 Ausflugszielen verschafft. In ihrer siebenten Auflage ist die Niederösterreich-CARD attraktiver als je zuvor für alle, die Kultur, Natur und Spaß ausgiebig genießen wollen, ohne sich dabei viele Gedanken um das Haushaltsbudget machen zu müssen. Mit den mehr als 30 neuen Ausflugzielen wird auch treuen CARD-Nutzern 2012/2013 nicht langweilig. Und routinierte Ausflügler wissen natürlich, dass die Niederösterreich-CARD auch in den benachbarten Bundesländern freien Eintritt zu ausgewählten Ausflugszielen bietet.

Mit dem ARBÖ konnte für die neue Saison ein weiterer Vertriebspartner gewonnen werden. In 21 ARBÖ-Prüfzentren in Niederösterreich gibt es die Niederösterreich-CARD zu kaufen. CARD-Inhaber können dort außerdem den kostenlosen ARBÖ-Urlaubs-Check für eine sichere Fahrt zum Ausflugsziel nutzen.

Für die sportliche – und manchmal elektrisch unterstützte – Erkundung des Landes können CARD-Inhaber jetzt über www.velovital.at flotte E-Bikes um bis zu 20 Prozent günstiger ausleihen.

Cashback-Onlineshop

Wer nach den Ausflügen so richtig auf den Geschmack gekommen ist, kann sich Niederösterreich nach Hause schicken lassen und dabei Geld zurückbekommen. Unter www.schatzreich.at finden alle Liebhaber niederösterreichischer Produkte den neuen Cashback-Onlineshop der Niederösterreich-CARD. Derzeit 14 Partner bieten hier regionale Schmankerln, Naturkosmetik und Geschenksideen an. 10 Prozent des Einkaufsbetrages auf schatzreich.at werden dem Kunden auf sein Schatzreich-Konto gutgeschrieben. Sobald er 10 Euro angespart hat, wird der Betrag auf sein Bankkonto überwiesen. Über 1000 Genießer haben sich bereits registriert und nutzen das gschmackige Online-Angebot – vom Kamptaler Essig über handgeschöpfte Schokolade bis zu Erdäpfel-Raritäten.