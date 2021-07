Niederösterreich-CARD als Tourismusmotor

Ob Garten Tulln, Schneebergbahn, Tierpark Haag oder Karikaturmuseum Krems, die Niederösterreich-CARD bietet zur neuen Saison für 59 Euro (28 Euro für Jugendliche) Eintritt zu insgesamt 325 Attraktionen in Niederösterreich. Das sind zwölf mehr als im Vorjahr.

Vor zehn Jahren wurde die Ausflugskarte erstmals aufgelegt, seither wird sie immer beliebter. „Sie hat sich als Eckpfeiler für den niederösterreichischen Tourismus etabliert und ist auch ein Nächtigungsmotor, weil viele Karten-Inhaber gleich mehrere Ausflugsziele in einer Region miteinander verbinden“, erklärt Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav. Die aktuelle Karte ist noch bis zum 31. März nächsten Jahres gültig.

Nicht nur was die Zahl der Angebote betrifft, freuen sich die Initiatoren über Wachstum. Die Verkaufszahlen steigen auch zehn Jahre nach der Einführung noch stetig. In der Saison 2015/16 wurden 180.000 Karten verkauft. Gegenüber dem Jahr davor bedeutet das ein Plus von 36.000 Karten. Begonnen hatte man in der ersten Saison mit insgesamt 48.000 verkauften Karten.