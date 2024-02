Warum der Fliegerhorst Brumowski in NÖ nun umbenannt werden soll

Der Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn in der Stadtgemeinde Tulln soll umbenannt werden. Laut einem Bericht des Ö1-„Mittagsjournals“ vom Dienstag spricht sich die militärhistorische Denkmalkommission für diesen Schritt aus, seitens des Heeresressorts gibt es grundsätzliche Zustimmung. In weiterer Folge soll ein Dreivorschlag für den neuen Namen erarbeitet werden, wurde angekündigt.