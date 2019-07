Niederösterreich beim Müll-Wahnsinn auf Autobahnen Spitzenreiter

Müll wird händisch eingesammelt

In ganz Österreich fielen im Vorjahr in Summe 8.700 Tonnen Müll an. Allein in Niederösterreich wog der Müllberg im Vorjahr etwa 1.700 Tonnen. Knapp ein Viertel, etwas mehr als 2.000 Tonnen österreichweit und mehr als 400 Tonnen in Niederösterreich, mussten die Mitarbeiter der ASFINAG händisch aufsammeln.

Die hohen Kosten verursachen dabei eben vor allem die während der Fahrt auf die Autobahn geworfenen Gegenstände. Geschäftsführer Ebner: „Und in Summe kostete die Müllentsorgung im Vorjahr bereits mehr als 13 Millionen Euro.“