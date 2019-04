„Nicht den Schwanz einziehen“: Ausrutscher in Heereszeitung

Ausgebildet werden sollen möglichst harte Jungs, die ihr Land wenn nötig auch mit Waffengewalt verteidigen. Dass man an der ältesten Militärakademie der Welt dafür keine zu zart besaiteten Männer und Frauen braucht, ist naheliegend. Formulieren hätte man es jedoch vielleicht etwas anders sollen.

An der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ist man anlässlich der nö. Landesausstellung 2019 in eine hochnotpeinliche Sexismus-Falle getappt. Auf der letzten Seite der anlässlich der Landesausstellung druckfrischen Image-Zeitung „ Alma Mater“ findet sich eine Art Anforderungsprofil für zukünftige Bewerber. Du bist Leader, kein Follower... Du suchst das Abenteuer... Du traust Dir zu, Aktionen zu planen... heißt es dabei unter anderem.