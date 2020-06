NGO fordert Umwelt-Check

Am 17. Juni hat die Bezirkshauptmannschaft (BH) Wien-Umgebung jenen Bescheid erlassen, den Gerhard Heilingbrunner von der NGO "Kuratorium Wald" jetzt bekämpfen will. In dem Bescheid der BH wurde die naturschutzbehördliche Bewilligung für den geplanten Bau des Sportplatzes auf der Feldwiese in Mauerbach erteilt. Eine aufwendige Naturverträglichkeitsprüfung musste demnach nicht durchgeführt werden, weil das Projekt weder einzeln noch im Zusammenwirken mit anderenPlänen oder Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Natura- 2000-Gebiete bzw. Vogelschutzgebiet führen kann. So die Begründung im Bescheid.

Doch die hält Gerhard Heilingbrunner für "nicht korrekt". Es komme hier "zu erheblichen Beeinträchtigungen der Natur". Gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft hat er am 13. Oktober 2014 Beschwerde beim nö. Landesverwaltungsgericht eingebracht. "Das heißt natürlich nicht, dass hier nicht trotzdem gebaut wird", sagt Heilingbrunner. "Aber es könnte für das Verfahren zumindest heißen: Zurück an den Start."