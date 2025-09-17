Neuwahl nach Koza-Rücktritt in Vösendorf: Sieben Listen treten an

Höchst turbulent verliefen die letzten Jahre in der Gemeindepolitik von Vösendorf (Bezirk Mödling). Im Jahr 2020 hatte Hannes Koza als Spitzenkandidat der ÖVP die jahrzehntelange Vorherrschaft der SPÖ beendet und den Bürgermeistersessel erobert. In einer Koalition mit den Grünen regierte Koza, bis ihm mehrere Skandale zum Verhängnis wurden. Rechnung manipuliert Zunächst wurde bekannt, dass der Bürgermeister eine private Rechtsanwaltsrechnung manipuliert und die Kosten der Gemeinde verrechnet hatte. Koza bezahlte die Summe nachträglich, ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gegen ihn endete mit einer Diversion. Statt zurückzutreten, wie politische Gegner mehrfach forderten, trat er jedoch die Flucht nach vorne an: alle Mandatare seiner ÖVP-Liste legten ihre Gemeinderatsmandate zurück, es kam zu Neuwahlen im Mai 2024.

Diese brachten Kozas ÖVP nicht nur Zugewinne, sondern gar die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Doch die Freude währte nicht lang. Denn im Dezember 2024 verbreiteten der Bürgermeister und seine Ehefrau über soziale Medien die Behauptung, Koza sei am Heimweg vom Gemeindeamt von einem vermummten Unbekannten attackiert und verletzt worden. Auch Bilder mit Gesichtsverletzungen wurden veröffentlicht. Rücktritt und Verurteilung Doch bald kamen Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen auf. Die Staatsanwaltschaft wurde erneut aktiv. Letztlich gab der Bürgermeister zu, den Angriff nur erfunden und sich die Verletzungen selbst zugefügt zu haben. Er habe im Schlosspark seinen Kopf auf den Boden geschlagen.

Im Februar 2025 trat Koza als Bürgermeister zurück, Vizebürgermeisterin Birgit Petross (ÖVP) übernahm. Am Landesgericht Wiener Neustadt wurde er im März wegen falscher Beweisaussage und Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Wieder Neuwahlen Während sich Bürgermeisterin Petross um eine Fortführung der Amtsgeschäfte bemühte, erzwangen die Oppositionsparteien erneut Neuwahlen, indem man geschlossen die Gemeinderatsmandate zurücklegte. Dieser außertourliche Urnengang findet nun am kommenden Sonntag in Vösendorf statt. Die ÖVP verteidigt ihre knappe absolute Mehrheit, seitens der Sozialdemokraten hofft Spitzenkandidatin Gabi Scharrer auf einen Erfolg in der einstigen SPÖ-Hochburg.