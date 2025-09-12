Wahl naht: Stadtchef Stadler über böse Gerüchte, FPÖ und das Rewe-Lager

Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Matthias Stadler unangefochten an der Spitze der SPÖ in der Landeshauptstadt. Dort will er auch nach der kommenden Gemeinderatswahl bleiben. Zeit für ein ausführliches Gespräch.

KURIER: Herr Bürgermeister, vor ein paar Tagen ist Elch Emil durch St. Pölten spaziert. Eine Satireseite schrieb: „Erster Tourist besucht St. Pölten“. Können Sie über Anti-St.-Pölten-Witze noch lachen?

Matthias Stadler: Ich hatte da einen anderen Zugang. Ich habe gesagt: Das war ein Schwede, der seine sozialdemokratischen Vorfahren in St. Pölten besucht hat. Aber alle, die über unsere Stadt Witze machen, sind herzlich eingeladen, sie zu besuchen. Dann sehen sie, wie schön und grün es hier ist.

Sie sind seit 2004 Bürgermeister und haben immer wieder betont, das Image der Stadt verbessern zu wollen. Sind Sie 21 Jahre später am Ziel angekommen?Man kann nie genug bekommen. Wenn St. Pölten weltweit einen guten Ruf hat, kann man vielleicht ruhen. Klar ist: Wir werden mittlerweile ganz anders wahrgenommen – von den Besuchern, die von außerhalb kommen, aber auch von Bund, Land und sogar der Europäischen Union. Wir haben eine gigantische Transformation hinter uns – weg von der Industriestadt. Die Wohn- und Lebensqualität hat deutlich zugenommen. Außerdem: Welche Stadt kann schon behaupten, dass sie einen Südsee bekommt?

Im März hat der KURIER getitelt: Wächst St. Pölten zu schnell? Grund dafür waren Zahlen, die zeigten, dass St. Pölten die am stärksten wachsende Stadt in Österreich ist. Ihr Vize Harald Ludwig rief daraufhin bei uns an und beschwerte sich, dass man dadurch nur die Bevölkerung verunsichere. Ist Ihnen das Wachstum gar unheimlich?

Mir ist gar nichts unheimlich. Wir haben ein gewisses Wachstum, vor zwei Jahren war es ein Prozent, jetzt zwei. Das ist verkraftbar und machbar. Wir haben jetzt mehr als 60.000 Einwohner, mehr als 6.000 davon sind Zweitwohnsitzer. Aber die Herausforderungen sind bewältigbar. Wir haben eine Wasserversorgung, die auf 80.000 Einwohner ausgelegt ist. Außerdem haben wir genug Kindergartengruppen und Tagesbetreuungseinrichtungen, um alle unter Zweijährigen unterzubringen.

Noch einmal zu Harald Ludwig: Ihr Vizebürgermeister hat sich im Sommer aus der Politik zurückgezogen. Sie gaben sich überrascht, manche in der Partei meinen aber, dass es zwischen Ihnen zu einem Zerwürfnis gekommen sei. Was stimmt nun?

Ich habe seinen Schritt bedauert. Er hatte sich ja schon einmal aus der Politik zurückgezogen, damals habe ich ihn wieder zurückgeholt und zum Vizebürgermeister gemacht. Zwischen uns passt kein Blatt Papier – auch jetzt nicht. Aber für uns hat sich dadurch die Möglichkeit eröffnet, neue Akzente zu setzen – zum Beispiel mit dem 34-jährigen Michael Kögl, dem jüngsten Vizebürgermeister aller Zeiten in St. Pölten.