Neustart für Welterbe-Aufsicht nach Monaten ohne Betreuer

„Wir sind mit Professor Posch im Gespräch, damit er die neue Kollegin unterstützt und beratend aktiv bleibt. Ich hoffe, dass wir die bisherigen Monitoring-Mitarbeiter wieder vollständig in die Arbeit einbinden können“, betont Herbig.

Das Bauen in der Wachau gilt als besonders heikles Thema. Denn der seit dem Jahr 2000 gültige Welterbestatus verlangt, dass neue Gebäude sich bereits bestehenden gegenüber zumindest anpassen, besser aber unterordnen sollten. Aktuell stehen zahlreiche neue Projekte an. Darunter ein großer Wohnbau anstelle einer ehemaligen Winzergenossenschaft in Unterloiben sowie Hotel- und Gewerbeanlagen in der Wachau.