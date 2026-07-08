Steirischer Spitzenmediziner wechselt als Primar nach Wiener Neustadt

Die Klinische Abteilung für Neurologie am Universitätsklinikum Wiener Neustadt-Hochegg hat einen neuen Leiter. Mit 6. Juli hat Primar Thomas Gattringer die Abteilungen an beiden Standorten übernommen. Der international anerkannte Neurologe folgt auf Peter Schnider, der die Abteilung in den vergangenen Jahren „maßgeblich geprägt und weiterentwickelt hat“, heißt es vonseiten der Landesgesundheitsagentur LGA.

Schlaganfallmedizin Mit Gattringer wechselt ein „Spezialist“ für Schlaganfallmedizin, Akutneurologie, neurologische Intensivmedizin und Neurorehabilitation an die Uniklinik nach NÖ. Der gebürtige Steirer war zuletzt als erster stellvertretender Klinikvorstand der Universitätsklinik für Neurologie in Graz tätig und leitete dort sowohl die Stroke Unit als auch die Forschungseinheit „Pathomechanisms of Stroke“. Seit mehr als fünfzehn Jahren ist er in Klinik, Forschung und Lehre tätig und zählt zu den führenden österreichischen Experten im Bereich zerebrovaskulärer Erkrankungen (Blutgefäße des Gehirns).