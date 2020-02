Neunkirchen: Archäologie-Tauchroboter im Hallenbad getestet

Bei bisherigen Erkundungen habe man im Mond- und im Attersee bereits einige Wracks und Strukturen grob ausmachen können. „Sie liegen aber so tief, dass ein Taucher dort nur unter schwersten Bedingungen weitere Details liefern könnte. Deshalb haben wir uns jetzt für den Roboter entschieden“, so Schiel. Etwa in einer Tiefe von 150 Meter liegen einige der Objekte. Bis zu einer Tiefe von 200 Meter schafft es der Roboter. Dort muss er einen Druck von etwa 20 bar aushalten. Zum Vergleich an der Luftoberfläche besteht etwa ein bar, ein Autoreifen weise maximal drei bar auf, so Schiel.

Erstmals in den See geht es für den Roboter in den nächsten Wochen. „Wir werden uns ein altes Auto, das Anfang des 20. Jahrhunderts im Eis eingebrochen ist, ansehen. Das liegt in etwa zehn bis 20 Metern Tiefe und ist ein gutes erstes Testobjekt. Danach werden wir auch in tiefere Lagen vordringen“, erklärt Schiele.