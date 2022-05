Neunjähriger von Auto gestreift, Lenker fuhr weiter

In Dreistetten in der Gemeinde Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Montagnachmittag ein Neunjähriger von einem Pkw gestreift worden. Polizeiangaben zufolge stürzte der Bub und erlitt leichte Verletzungen. Der Lenker des Wagens hielt an, die Beifahrerin erkundigte sich auch nach dem Befinden des Schülers.

Zeugen gesucht

Anschließend setzte sich das Auto aber wieder in Bewegung, an der Aufnahme des Sachverhalts wurde nicht mitgewirkt. Bei dem involvierten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Pkw. Zeugen des Verkehrsunfalles auf der Landesstraße 87 werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wöllersdorf (Tel.: 059133-3386) in Verbindung zu setzen.