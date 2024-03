Neues Lokal: Eine „Gaumenweide“ in Tulln

Auf der Terrasse über dem Seerosenteich am Gelände der „Garten Tulln“ werden die Gäste künftig in den Genuss von Bowls und regionalen Köstlichkeiten kommen. Denn mit dem Saisonstart am 30. März öffnet nicht nur die Garten-Erlebniswelt ihre Tore für interessierte Besucherinnen und Besucher, sondern auch ein neues Lokal: „ Die Gaumenweide “.

Das Restaurant, das kurz vor der Neueröffnung steht, soll zum Ausflugserlebnis bei der Garten Tulln beitragen. „Gemeinsam mit unseren neuen Pächtern Harald Marker und Josef Böhmer können wir unseren Gästen künftig ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis im idyllischen Ambiente der Terrasse am Seerosenteich und im bayerischen Biergarten bieten“, so der Geschäftsführer der Garten Tulln, Franz Gruber.

Party-Location

Im neuen Restaurant soll man sich künftig jedoch nicht nur mit Speis und Trank stärken können. Die Gaumenweide soll auch als Location für Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und andere Feierlichkeiten zur Verfügung stehen. Auf Wunsch sind dabei auch Sektempfänge auf der Sonnenterrasse oder am Aussichtsturm der Garten Tulln möglich.

Auch nach der Arbeit können die Gäste dem Lokal einen Besuch abstatten und ihren Tag auf der Seerosenterrasse ausklingen lassen. „Bei Afterwork-Clubbings mit DJ lässt sich der Feierabend im außergewöhnlichen Ambiente des Seerosenteichs genießen“, berichten die Pächter Marker und Böhmer. Die Clubbings finden am 20. Juni, am 18. Juli und am 22. August statt. Zwei Wochen nach der Saisoneröffnung, am 14. April, lädt das Restaurant außerdem zum Bieranstich. Dann findet bei der Garten Tulln das „Pflanzen (Früh) shoppen“ statt.