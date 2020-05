Neues Gesicht für Kultur-Turbo

Im TV ist sie derzeit als Kommissarin Angelika Schnell zu sehen. Jetzt wird Schauspielerin Ursula Strauss Kuratorin einer Initiative namens „Wachau in Echtzeit“. Das gab Landeshauptmann Erwin Pröll Freitag in Weißenkirchen bekannt. Ziel der Initiative ist ein dichteres, qualitätsvolles Kulturprogramm für die Wachau, besonders in den Wintermonaten. Außerdem sollen im Rahmen der neuen Organisation „Wachau Kultur“ Aktivitäten über die Grenzen der Region hinaus besser koordiniert werden. Von Grafenegg bis Schallaburg.