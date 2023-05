Vielrad: Wie es sich mit Kindern gefahrlos radeln lässt

Mit knapp unter 15 Prozent hat der Anteil des Radverkehrs in Wiener Neustadt noch Luft nach oben. Einer, der dabei ordentlich nachhelfen will, dass in Zukunft noch mehr Menschen das Auto stehen lassen und auf umweltfreundliche Alternativen umsteigen, ist Martin Dockal.

Der gelernte HTL-Maschinenbauer hat sich seinen eigenen Traum von der Selbstständigkeit erfüllt und in Wiener Neustadts Zentrum das „Vielrad“ eröffnet. Am Allerheiligenplatz dreht sich in Zukunft alles um spezielle Lasten- und Kinderfahrräder.

Lastenfahrrad als ideales Transportmittel für Kinder

Über zehn Jahre lang hat Dockal als Maschinenbauer für große Konzerne Anlagen konstruiert. Als seine Tochter etwa ein Jahr alt war, suchten der Unternehmer und seine Ehefrau nach geeigneten Lastenrädern, um mit dem Kind im Gepäck Spritztouren an der frischen Luft zu unternehmen.

„Wir haben bemerkt, dass das Lastenrad das einzig vernünftige Transportmittel ist, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs sein will“, erklärt er.