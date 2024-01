Neuer Musik Gehör schenken

Und noch zwei weitere Konzerte finden am kommenden Wochenende statt: Ebenfalls am Samstag tritt das Mobilis Saxofonquartett in Bad Vöslau auf und verbindet Musik mit Storytelling. Weitere Infos zu dem Konzert finden sich auf www.hobiraum.at

Am Sonntag wird dann in die Kulturwerkstatt Kottingbrunn geladen: Die Schick Sisters stammen aus einer musikalischen Familie in der Steiermark und sind mit Hausmusik aufgewachsen. Seit mehr als 25 Jahren stehen sie bereits zu dritt auf der Bühne. Mit ihren Liedern erzählen sie Geschichten, auf Deutsch, Englisch und auch mal auf Französisch. Karten sind unter www.kulturszene.at erhältlich.