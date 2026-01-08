Neue Tarife: Viermal so viele Mieter in Parkdeck beim Bahnhof Baden

Es war ein durchaus umstrittenes Bauprojekt in Baden: der Neubau des "Parkdecks Zentrum Süd" in der Nähe des Bahnhofes. Wegen mangelnder Auslastung sei die Millionen-Investition nicht zu rechtfertigen, kritisierten Gegner des Projektes unter anderem. Das habe sich nun geändert, berichtet Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP). Man verzeichne einen starken Zuwachs bei den Nutzern des Parkdecks. Waren es Ende Juni noch lediglich 33 Dauermieter, ist die Zahl bis zum Ende des Jahres 2025 schon auf 143 angestiegen – eine Vervierfachung innerhalb weniger Monate. Einen wesentlichen Grund dafür sieht die Bürgermeisterin in einer neuen Kostenstruktur: "Besonders beliebt ist das Dauermodell ohne fixen Stellplatz, das von 29 auf 121 Nutzer angestiegen ist. Aber auch im gesicherten Bereich im Untergeschoss konnte die Zahl der Dauermieter von vier auf 22 deutlich erhöht werden."

Gleichzeitig habe auch die Nutzung durch Kurzparker zugenommen: "Die durchschnittliche Zahl parkender Fahrzeuge pro Tag stieg um 17,5 Prozent. Diese Entwicklung bringt eine spürbare Entlastung der angrenzenden grünen und blauen Kurzparkzonen – insbesondere für Anrainer sowie für Besucher der Innenstadt, die nun wesentlich mehr freie Parkplätze vorfinden", freut sich Jeitler-Cincelli. "Deutlich Wirkung gezeigt" „Parkraum ist eines der sensibelsten Verkehrsthemen überhaupt“, weiß die Bürgermeisterin. „Hier prallen unterschiedlichste Interessen unmittelbar aufeinander." Die nun gefundene Lösung sei "fair, leistbar und praktikabel". Und sie ist überzeugt: "Dass diese Entscheidung nun so deutlich Wirkung zeigt, bestätigt unseren Weg.“

Besonders gut angenommen würden im Parkdeck Zentrum Süd flexible Parkmodelle, bei denen Stellplätze von mehreren Personen und mit wechselnden Kennzeichen genutzt werden können. „Das ist ein Plus für Unternehmen, Ordinationen, Kanzleien und Büros", so Jeitler-Cincelli. „Mitarbeiter, Kunden oder Patienten können sich hier Stellplätze zu wirklich vernünftigen Preisen teilen. Genau solche Lösungen braucht eine lebendige Innenstadt." "Flaniermeile ins Stadtzentrum" Das Parkdeck sei zudem gut vom Bahnhof und direkt von der A2-Abfahrt Baden erreichbar: "Mit breiten Stellplätzen, einfacher Wegführung und einem Fußweg von nur neun Minuten zum Hauptplatz. Damit ist es kaum weiter entfernt als andere innerstädtische Parkgaragen." Diese Verbindung ins Stadtzentrum wolle man nun in den kommenden zwei Jahren "zur attraktiven Flaniermeile ausbauen".