Günstigere Tarife für Pendler und Kunden im Badener Parkdeck

Seit der Einführung der Grünen Zone und Tarifverdoppelung in der Blauen Zone im September 2021 ist das (gebührenpflichtige) Parken Dauerthema in Baden. Die neue Stadtregierung aus ÖVP, SPÖ und „Wir Badener“ hat versprochen, sich des Themas anzunehmen. Nachdem bereits beschlossen wurde, dass Besitzer von Anrainer-Parkkarten ab 1. Juli nicht nur im Teilsektor ihres Wohnsitzens, sondern in der gesamten „Grünen Zone“ parken dürfen, gibt es mit 1. Juli weitere Neuerungen.