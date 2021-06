Neue Sportstrategie 2025 hat die Kinder im Fokus

Vergnügte Jugendliche beim Training auf der Kletterwand konnten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP) am Dienstag bei ihrem Eintreffen im St. Pöltener Sportzentrum Niederösterreich beobachten. Dann präsentierten sie, gemeinsam mit der bald bei den Olympischen Spielen in Tokyo startenden Leichtathletin Ivona Dadic, die „Sportstrategie NÖ 2025“.

Wichtig sei, dass sich der Sport nach Monaten der Rückschläge „wieder so richtig entfalten kann“, sagte Mikl-Leitner. Die Zielsetzung der Strategie für die nächsten fünf Jahre ist es, die Vielfalt und Breite der sportlichen Betätigung auszubauen. Wenn derzeit rund 600.000 Niederösterreicher einmal in der Woche sportlich aktiv sind, so will man den aktiven gesunden Lebensstil noch mehr verankern. Den „Nicht-Sportlern“ soll der Zugang noch schmackhafter gemacht werden, so Mikl-Leitner. „Unsere Sportstrategie soll nicht anderes sein, als eine sportliche Ladestation“, sagte sie. Ein bewegungsfreundlicher öffentlicher Raum und passende Infrastruktur sollen dazu beitragen. 3.300 Sportvereine mit 420.000 Mitgliedern und 6.600 Sportanlagen bieten bereits jetzt eine gute Basis dafür.