Neue Software soll Lenk- und Ruhezeiten im Schwerverkehr überwachen

Auf eine neue Software zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im Schwerverkehr setzt die Polizei künftig in Niederösterreich. Beamte können damit Manipulationen und Veränderungen am digitalen Kontrollgerät bereits bei der Vorbeifahrt feststellen, wurde am Donnerstag betont. Übertretungen sollen rasch und ohne Anhaltung erkannt und geahndet werden.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) übergab der Landesverkehrsabteilung (LVA) Niederösterreich am Donnerstag 63 neue Laptops. „Niederösterreich verfügt über ein weitverzweigtes, hochrangiges Straßennetz, das einen großen Teil des österreichischen Schwerverkehrs trägt. Für die Landesverkehrsabteilung Niederösterreich bedeutet das eine große Herausforderung. Die Auswertesoftware ist ein wichtiges Tool, um dieser Herausforderung noch besser begegnen zu können. Ich bin zuversichtlich, dass sie unsere Straßen ein Stück sicherer macht.“