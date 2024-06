Neue Postbasis: Briefe und Pakete kommen nur mehr mit Elektro-Kraft

Mit der neuen Basis stellt die Post auch ihren gesamten Fuhrpark um. Ab sofort wird sind die Zusteller in Wiener Neustadt ausschließlich mit E-Fahrzeugen unterwegs, um alle Pakete, Briefe, Prospekte, Zeitungen und Zeitschriften "auf der letzten Meile CO2-frei zuzustellen", heißt es vonseiten der Post AG .

Insgesamt sorgen 73 E-Fahrzeuge nun für eine CO2-freie Zustellung zur Haustüre. Pro Jahr wird die Post in Wiener Neustadt rund 850.000 Kilometer rein elektrisch zurücklegen und damit über 83.000 Liter Diesel einsparen.

In der Postbasis sortieren und stellen die Mitarbeiter pro Tag in etwa 5.000 Pakete, Briefe, Prospekte, Zeitungen und Zeitschriften in Wiener Neustadt und den umliegenden Gemeinden zu. Im Sinne einer "nachhaltigen Bauweise" wurde das neue Gebäude mit einem Gründach , einer Wärmepumpe und einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Die neue Basis vereine alle Entwicklungen und Trends der letzten Jahre. "Wir haben einen innovativen Standort errichtet, der unseren Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze bietet, für steigende Paketmengen ausgelegt ist und durch und durch Nachhaltigkeit ausstrahlt. So können wir in Wiener Neustadt als erste Stadt in Niederösterreich auf der letzten Meile CO2-frei zustellen.“, sagt Georg Pölzl, Generaldirektor, Österreichische Post AG.

Nachhaltige Standards

Johanna Mikl-Leitner und Klaus Schneeberger loben das umweltfreundliche Engagement in höchsten Tönen. "Die neue Zustellbasis der Post ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn. Einerseits ist sie verkehrstechnisch perfekt angebunden und bietet somit ideale Voraussetzungen für die Zustellung der Pakete. Und darüber hinaus ist sie mit höchsten umwelttechnischen und nachhaltigen Standards errichtet, was wiederum den Intentionen der Ecoplus hier im Öko-Wirtschaftspark und der Stadt Wiener Neustadt generell voll und ganz entspricht", sagt Schneeberger.