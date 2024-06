Neue Plattform macht die Lehre fit für die digitale Zukunft

Einen Einstieg in die Welt des digitalen Lernens will die Wirtschaftskammer mit der neuen Plattform „Wise up“ für Aus- und Weiterbildung bieten. In zehn Lehrberufen sollen damit digitale Inhalte mit der Lehrlingsausbildung kombiniert werden – für 55 Prozent aller Lehrlinge.

Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ, betont: „Die Lehre ist am Puls der Zeit. Es werden nicht nur die Berufe ständig angepasst, auch die Digitalisierung hat längst Einzug gehalten. So finden sich in allen der mehr als 200 Lehrberufe Inhalte zu diesem Thema.“ Digitale Ausbildungsplattformen wie „Wise up“ seien ein „ausschlaggebender Vorteil.“