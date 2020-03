Neue Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen

Hintergrund der Maßnahmen ist die „leider große Zahl an Gewalttaten und Morden in der vergangenen Zeit“, sagte Cinatl. 2020 wurden in Österreich bereits sechs Frauen ermordet – alle Tatverdächtigen sind Männer. In fünf der sechs Fälle handelte es sich um Beziehungstaten. Einer der Fälle ereignete sich in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk). Ein 50-Jähriger soll dort seine 42-jährige Ehefrau erstochen haben. Als Motiv nannte der Tatverdächtige Eifersucht. 2019 gab es in Österreich insgesamt 34 Frauenmorde, 2018 waren es sogar 41.