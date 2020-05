Neue Chance für "Kriecherl"

Sein Verein will aber auch bei der Bestimmung der Früchte helfen, die man mit Kirschpflaumen verwechseln kann.

In einem dritten Schritt soll die Marke "Waldviertler Hochlandkriecherl" geschaffen und dann in einer Genussregion vermarktet werden. Letzteres ist allerdings derzeit noch Zukunftsmusik.

"Das Kriecherl besticht durch seinen ausgezeichneten Geschmack, der eine wunderbare Grundlage für Marmelade und Brände darstellt. Allerdings hat man wenig Zeit für die Verarbeitung, weil man die Frucht praktisch nicht lagern kann", meint Bisich. Den innerhalb von längstens zwei Tagen verderben die Früchte, wenn sie nicht verarbeitet sind.

Deshalb will der Verein die Verarbeitung und Vermarktung unterstützen. Er kauft auch Früchte an. Wer mitarbeiten oder den Verein als Mitglied unterstützen will, ist dazu herzlich eingeladen.

Frucht: Klein aber wohlschmeckend

Die Kriecherl sind noch wenig erforscht. Das wohlschmeckende Obst soll vor rund 6000 Jahren im südmährisch-weinviertler Raum entstanden sein. Kerne sind in steinzeitlichen Ausgrabungen gefunden worden. Die Farben der Früchte reichen von weiß bis rot, ihre Sorten dürften sich vermischen und deshalb schwer abgrenzbar sein. Sie vermehren sich über Früchte oder sogenannte "Wurzelbrut", also Austreiben im Boden.