Neue Autobahnmeisterei entsteht in Bruck/Leitha

Um 16 Millionen Euro entsteht im EcoPlus-Wirtschaftspark in Bruck/Leitha eine neue Autobahnmeisterei. Die 720 großen Büro- und 5400 großen Werkshallen sollen jene in Schwechat sowie in Parndorf im Burgenland ersetzen. Die 40 Mitarbeiter werden von dort aus 82 Autobahnkilometer der A4 sowie der A6 betreuen.

Mit dem Neubau wird nicht nur das Streckenservice verbessert, sondern sollen auch Synergien genutzt werden, erklärt Asfinag-Vorstand Klaus Schierhackl. Zudem seien die alten Autobahnmeistereien sanierungsbedürftig. Die Grundstücke sollen veräußert werden. Zum Spatenstich am Montag kamen neben Bürgermeistern aus der Region auch der Burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) sowie der zuständige nö. Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). „Die Ostregion ist vom Verkehr stark betroffen, gerade auf den Autobahnen. Alles, was zur Optimierung der Situation und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beiträgt, ist gut“, erklärte Schleritzko.