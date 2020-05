Neue Anzeige gegen Saboteur

Wir hoffen, dass wir diesen kranken Typen bald fassen.“ Flughafenvorstand Günther Ofner findet am Donnerstag ungewöhnlich scharfe Worte für den unbekannten Täter, der seit Monaten am neuen Terminal Skylink für Aufruhr sorgt. Wie berichtet, häufen sich Sabotage-Akte auf der Millionen-Baustelle. Man habe aber umgehend reagiert und die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, bestätigt Ofner. Mehr Securities, mehr Überwachungskameras. Zudem setzte der Flughafen eine Ergreiferprämie in Höhe von 5000 Euro aus, mittlerweile wurde sie auf 10.000 Euro verdoppelt. Kein Winkel des 150.000 großen Terminals bleibt mittlerweile unbeobachtet.

„Noch haben wir keinen Hinweis auf den Täter. Was wir aber mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit sagen können ist, der Saboteur zählt zu den Insidern auf der Baustelle.“ Blinder Vandalismus kommt als Motiv nicht infrage, dafür verübte der Kriminelle zu viele Sabotageakte. „In diesem Fall steckt System dahinter“, meint ein Insider.

Handwerker und Flughafenangestellte zählen zum potenziellen Täterkreis, Kriminalisten ermitteln fieberhaft in dem Fall. „Gestern Donnerstag folgte eine weitere Anzeige“, bestätigt ein Beamter dem KURIER. So soll der Saboteur zuletzt am 23. Dezember aktiv geworden sein und bei seiner Zerstörungstour mehrere Kabel durchtrennt haben. Während man von offizieller Seite von „beträchtlichem Sachschaden“ spricht, schätzen Kenner des Falls die Summe inzwischen auf 20.000 und 30.000 Euro.

Die Ermittlungsarbeiten gestalten sich schwierig. „Zu Spitzenzeiten sind 900 Menschen auf der Baustelle gewesen“, heißt es aus Polizeikreisen. Ins Fadenkreuz der Kriminalisten rücken gekündigte Mitarbeiter. „Racheaktionen sind nicht unüblich.“